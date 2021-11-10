محمد صلاح الأغلي في تاريخ الكرة .. نيوكاسل يعرض 700 ألف جنيه إسترليني اسبوعياً لضم «مو» (تفاصيل و صور)

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي سيكتب تاريخاً جديداً في سوق تعاقدات اللاعبين في أوروبا، خاصة بعد أن زعمت بعض التقارير الإنجليزية أن إدارة نيوكاسل في ثوبها السعودي الجديد، عرضت على محمد صلاح راتبا خياليا سيكون الأعلى في تاريخ كرة القدم، بلع 700 ألف جنيه إسترليني اسبوعياً .

ونقل موقع tellerreport.، عن موقع “team talk” الإنجليزي، الذي أكد أن إدارة نيوكاسل الجديدة عرضت على محمد صلاح راتبا أسبوعيا قدره 700 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب أسبوعي في العالم للاعب كرة قدم، إذ يبلغ راتب ميسي في باريس سان جيرمان 650 ألف جنيه. وبحسب شبكة «سبوتراك» المتخصصة في إحصاءات اللاعبين ورواتبهم، فإن نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو يتقاضى 510 آلاف جنيه (697 ألف دولار) أسبوعيًا.

وأشار موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، إلى أن صندوق الاستثمار السعودي بعد استحواذه على نادي نيوكاسل، وضع ميزانية خيالية من أجل تدعيم الفريق بأسماء كبيرة، خلال الفترة المقبلة، ويعد محمد صلاح، أول الأهداف التي وضعها النادي من أجل الحصول عليها، في ظل تباطؤ ليفربول في اتخاذ أي خطوات إيجابية تجاه حسم ملف التجديد «للفرعون» المصري، وارتباط اسمه بالرحيل بمجرد انتهاء عقده مع «الريدز».

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وينتهي عقد صلاح في منتصف عام 2023، وتحاول إدارة ليفربول التوصل إلى اتفاق من أجل التجديد وهو ما لم يتم حتى الآن، ويشترط وكيل أعمال اللاعب المصري الحصول على مبلغ 500 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو ما تراه إدارة «الريدز» غير مناسب في ظل الأوضاع المالية الحالية، وفقا لبعض التقارير.

وذكر «كالتشيو ميركاتو» في تقريره، أن الصفقة لن تكون سهلة لوجود اهتمام سابق من طرف ريال مدريد، ولكن لم يكشف التقرير عن مزيد من التفاصيل حول اهتمام نيوكاسل يونايتد. ووصف التقرير أن دخول نيوكاسل يونايتد في سباق التعاقد مع، محمد صلاح قد يكون بمثابة انقلاب مثير في سوق الانتقالات.

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