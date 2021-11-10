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واشنطن عن سد النهضة: لا نُريد مفاوضات دون طائل

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واشنطن عن سد النهضة: لا نُريد مفاوضات دون طائل واشنطن عن سد النهضة: لا نُريد مفاوضات دون طائل

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قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرج، إن الحوار بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، حوار بين أصدقاء يعرفا بعضهما بعضًا من زمن، مؤكدا وجود صداقة تربط بين الشعب الأمريكي والمصري، وأن الحوار الاستراتيجي فرصة مهمة لتعزيز العلاقات.

وأكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «إم بي سي » المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن علاقة أمريكا ومصر قوية جدا من قبل إجراء الحوار الاستراتيجي الذي كان لتعزيز العلاقات.

ولفت إلى أن الملف الإثيوبي كان جزءً من المناقشات بين المسئولين المصريين والأمريكيين، مردفا: «الوضع في إثيوبيا خطير، وأمريكا طلبت من إثيوبيا وقف إطلاق النار ضد المحتجين وعدم انتهاك حقوق الإنسان».

وعلق على تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن دفن الطرف الآخر، قائلا إنها «لغة تحريضية تصب الزيت على النار»، مؤكدا أنه «ليس هناك حل عسكري ولكن يجب اتباع الحلول السلمية في أزمة السد الإثيوبي».

كما أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، استعداد الولايات المتحدة، دعم أي جهود للتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة، مردفا: «الولايات المتحدة لا تريد مفاوضات دون طائل».

ولفت إلى أن أمريكا تتفق مع مصر في المطالبة بطرد المقاتلين الأجانب من ليبيا ودعم الليبية في الانتخابات.

المصرى اليوم

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