«رُب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه».. أسامة الأزهري يكشف حكم الانشغال عن العمل بقراءة القرآن

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علق الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، على حكم قراءة القرآن مع التقصير في العمل بحكم أن هناك أشخاص ينتظرونه، قائلاً: «رُب قارئٍ للقرآن والقرآن يلعنه».

وقال الأزهرى خلال لقائه ببرنامج «مساء دى إم سى» مع الإعلامى رامى رضوان، والمُذاع عبر فضائية «دى إم سى» مساء الأربعاء، إنه «يقرأ في القرآن النهى عن الفساد وهو يفسد في الأرض، يقرأ في القرآن النهى عن الكذب وهو يكذب، يقرأ البعد عن الغيبة والنميمة وهو يغتاب الناس».

وأكد أن «هذا الشخص وإن تظاهر بقراءة القرآن فهو آثماً قلبه في أنه تشاغل بقراءته عن القيام بواجب الوظيفة التي يقوم بها، متابعا: «يأثم إثمًا إذا تشاغل بقراءة القرآن عن القيام بحق الوظيفة التي يتقاضى راتبها».