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بعد فوزها بالمركز الأول في الدورة السابقة.. ترشيح "سبق" لنيل جائزة الصحافة العربية

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بعد فوزها بالمركز الأول في الدورة السابقة.. ترشيح "سبق" لنيل جائزة الصحافة العربية بعد فوزها بالمركز الأول في الدورة السابقة.. ترشيح "سبق" لنيل جائزة الصحافة العربية
عن فئة الصحافة الذكية للسنة الرابعة على التوالي تتويجًا للإعلام السعودي

بعد فوزها بالمركز الأول في الدورة السابقة.. ترشيح

بعد فوزها بالمركز الأول في الدورة السابقة، رشَّح نادي دبي للصحافة صحيفة "سبق" لجائزة الصحافة العربية في فئة الصحافة الذكية. ويأتي ترشيح صحيفة "سبق" للسنة الرابعة على التوالي لنيل الجائزة تتويجًا للإعلام السعودي، ودوره في تناوُل الأحداث المحلية والعالمية بكل موضوعية وشفافية.

وقد تم ترشيح صحيفة "سبق" للفوز في فئة الصحافة الذكية إلى جانب صحيفة الوطن من جمهورية العربية، وصحيفة إندبندنت عربية من .

وبرز تميُّز "سبق" في الصحافة الذكية كأفضل إنجاز عربي، يتمثل في تقديم مادة رقمية متميزة صحافيًّا، من حيث قدرتها على الاستخدام الأمثل للآليات الذكية الجديدة التي توفرها التكنولوجيا، ومن حيث مساهمتها في إثراء تجربة الجمهور العربي في استخدامه تكنولوجيا المعلومات على مستوى المحتوى والتفاعل.

جدير بالذكر أن جائزة الصحافة العربية تأسست في نوفمبر 1999 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ بهدف تعزيز الدور الإيجابي الذي تلعبه الصحافة في خدمة قضايا المجتمع، وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع من خلال تكريم المتميزين منهم، وعرفانًا بإسهامهم في استعراض ومناقشة أهم الموضوعات الأكثر تماسًّا مع حياة الناس، والأعمق تأثيرًا في واقعهم ومستقبلهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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