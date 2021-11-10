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"بلدية بارق" تُعيد صيانة وتأهيل ألعاب الأطفال بالحدائق العامة

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استعدادًا لموسم الشتاء وضمن معالجة التشوهات البصرية بالمحافظة

أعادت بلدية محافظة بارق تأهيل ألعاب الأطفال بالحدائق العامة وذلك استعدادًا لموسم الشتاء وضمن معالجة التشوهات البصرية بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية بارق المهندس الحسن المرضي، أنه يتم تأهيل ألعاب الأطفال في الحدائق العامة بتغيير التالف منها بألعاب جديدة وصيانة بعضها، مشيرًا إلى أنه تم رصف مواقع الألعاب وتركيب الانجيلة الصناعية بها.

وأكد "المرضي" أن هذه الأعمال تأتي بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مبينًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إقبالاً كبيرًا على الحدائق العامة في المحافظة نظرًا لدخول فصل الشتاء، وهو الأمر الذي سيجعل البلدية تكثف الجهود في الأيام المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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