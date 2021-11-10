أخبار عاجلة

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في اعمال السرقة باسوان -
أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي» -
أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 4 درجات .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 23 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الرئيس التنفيذي للمؤتمر العربي للجودة: قررنا تنظيم فاعلية لنشر ثقافة الجودة

Print
الرئيس التنفيذي للمؤتمر العربي للجودة: قررنا تنظيم فاعلية لنشر ثقافة الجودة الرئيس التنفيذي للمؤتمر العربي للجودة: قررنا تنظيم فاعلية لنشر ثقافة الجودة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هدى فتحي، الرئيس التنفيذي للمؤتمر العربي للجودة، إن كل من يعمل في الجودة عبارة عن جندي يحمي المستهلك من الغش في الصناعة، لافتة إلى أن المؤتمر العربي للجودة قرر إرسال دعاوي لكل العاملين في الجودة لتنظيم فاعلية لنشر ثقافة الجودة، من خلال إعداد برامج توعية بشأن متطلبات الحصول على الجودة سواء على المستوى الصحي أو على المستوى المهني بكافة المؤسسات المختلفة.

وتابعت، خلال برنامج “توك شو العرب”، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن تغير قناعة أي إنسان يتحقق إما بالتدريب، أو من خلال الإعلام، وإذا لم يقدم الإعلام بجودة، فهذا من شأنه أن يحدث خلل في المجتمع ، لأن الإعلام قد يقوم بنقل الأكاذيب والشائعات.

وأشارت إلى أن العصر الذي نعيشه يتطلب ترسيخ ثقافة الجودة والتطوير المستمر لكل فرد في المجتمع، في إطار العمل على تقدم الدولة، وتحقيق التنمية المنشودة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت»

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت»

برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب»

برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب»

أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي

أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي