الرئيس التنفيذي للمؤتمر العربي للجودة: قررنا تنظيم فاعلية لنشر ثقافة الجودة

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قالت الدكتورة هدى فتحي، الرئيس التنفيذي للمؤتمر العربي للجودة، إن كل من يعمل في الجودة عبارة عن جندي يحمي المستهلك من الغش في الصناعة، لافتة إلى أن المؤتمر العربي للجودة قرر إرسال دعاوي لكل العاملين في الجودة لتنظيم فاعلية لنشر ثقافة الجودة، من خلال إعداد برامج توعية بشأن متطلبات الحصول على الجودة سواء على المستوى الصحي أو على المستوى المهني بكافة المؤسسات المختلفة.

وتابعت، خلال برنامج “توك شو العرب”، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن تغير قناعة أي إنسان يتحقق إما بالتدريب، أو من خلال الإعلام، وإذا لم يقدم الإعلام بجودة، فهذا من شأنه أن يحدث خلل في المجتمع ، لأن الإعلام قد يقوم بنقل الأكاذيب والشائعات.

وأشارت إلى أن العصر الذي نعيشه يتطلب ترسيخ ثقافة الجودة والتطوير المستمر لكل فرد في المجتمع، في إطار العمل على تقدم الدولة، وتحقيق التنمية المنشودة.