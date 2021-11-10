أخبار عاجلة

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في اعمال السرقة باسوان -
أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي» -
أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 4 درجات .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 23 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انطلاق فاعليات المؤتمر الأول لقسم النساء والتوليد بـ«طب أسوان»

Print
انطلاق فاعليات المؤتمر الأول لقسم النساء والتوليد بـ«طب أسوان» انطلاق فاعليات المؤتمر الأول لقسم النساء والتوليد بـ«طب أسوان»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، المؤتمر الأول لقسم النساء والتوليد، والمنعقد على مدار يومين حتي الغد الخميس وذلك بحضور الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب والدكتور محمد صلاح رئيس قسم النسا والتوليد كلية طب اسوان ونخبة من اساتذة الجامعات ووزارة الصحة في ذات التخصص وذلك لتبادل الخبرات بين شباب الاطباء ونقل الخبرات ومواكبة الجديد في امراض وطرق العلاج للامراض النسا والتوليد.

واكد الدكتور ايمن عثمان رئيس جامعة اسوان على اهمية اقامة المؤتمرات العلمية والطبية التي تنظمها وتستضيفها جامعة اسوان وياتي ذلك في اطار السياحية التعليمية ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه ويهدف المؤتمر إلى مناقشة آخر ما توصل إليه العلم في مجال الحقن المجهري وأطفال الأنابيب.

وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب انه تمثل كلية الطب جامعة اسوان قبلة علمية وذلك من خلال أهمية موقع محافظة أسوان السياحي وباعتبارها المشتي العالمي وتعد عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب العربي والافريقي للقارة السمراء افريقيا والتي اصبحت محط الأنظار في جميع مجالات الحياة، وتماشياً مع المبادرات الرئاسية نحو توفير التعليم والصحة في كل ربوع .

وأوضح الدكتور محمد صلاح رئيس قسم النسا والتوليد بالمستشفي الجامعي، انه يعد المؤتمر الأول لقسم النساء والتوليد، وهو الأول من نوعه والذي يناقش آخر ما توصل إليه العلم في مجال الحقن المجهري وأطفال الأنابيب بواسطة نخبه من علماء مصر في هذا المجال ويعتبر هذا الحدث إنطلاقة جديدة من جامعة أسوان.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عاملين وإصابة ثالث سقطوا ببئر صرف صحي في الأقصر (صور)

مصرع عاملين وإصابة ثالث سقطوا ببئر صرف صحي في الأقصر (صور)

رئيس رابطة الأندية المصرية: عوائد مالية مغرية لبطولة كأس الرابطة

رئيس رابطة الأندية المصرية: عوائد مالية مغرية لبطولة كأس الرابطة

إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لـ«اليونسكو» حتى 2025

إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لـ«اليونسكو» حتى 2025

سيف النصر لـ«المصري اليوم»: تربيت في نادي الجزيرة وهذه رؤيتي للتطوير

سيف النصر لـ«المصري اليوم»: تربيت في نادي الجزيرة وهذه رؤيتي للتطوير