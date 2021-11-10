انطلاق فاعليات المؤتمر الأول لقسم النساء والتوليد بـ«طب أسوان»

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افتتح الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، المؤتمر الأول لقسم النساء والتوليد، والمنعقد على مدار يومين حتي الغد الخميس وذلك بحضور الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب والدكتور محمد صلاح رئيس قسم النسا والتوليد كلية طب اسوان ونخبة من اساتذة الجامعات ووزارة الصحة في ذات التخصص وذلك لتبادل الخبرات بين شباب الاطباء ونقل الخبرات ومواكبة الجديد في امراض وطرق العلاج للامراض النسا والتوليد.

واكد الدكتور ايمن عثمان رئيس جامعة اسوان على اهمية اقامة المؤتمرات العلمية والطبية التي تنظمها وتستضيفها جامعة اسوان وياتي ذلك في اطار السياحية التعليمية ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه ويهدف المؤتمر إلى مناقشة آخر ما توصل إليه العلم في مجال الحقن المجهري وأطفال الأنابيب.

وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب انه تمثل كلية الطب جامعة اسوان قبلة علمية وذلك من خلال أهمية موقع محافظة أسوان السياحي وباعتبارها المشتي العالمي وتعد عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب العربي والافريقي للقارة السمراء افريقيا والتي اصبحت محط الأنظار في جميع مجالات الحياة، وتماشياً مع المبادرات الرئاسية نحو توفير التعليم والصحة في كل ربوع مصر .

وأوضح الدكتور محمد صلاح رئيس قسم النسا والتوليد بالمستشفي الجامعي، انه يعد المؤتمر الأول لقسم النساء والتوليد، وهو الأول من نوعه والذي يناقش آخر ما توصل إليه العلم في مجال الحقن المجهري وأطفال الأنابيب بواسطة نخبه من علماء مصر في هذا المجال ويعتبر هذا الحدث إنطلاقة جديدة من جامعة أسوان.