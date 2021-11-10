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يحيط الغموض بمستقبل الجناح الدولي المغربي أشرف بن شرقي من الاستمرار ضمن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة أو الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

ويتواجد أِرف بن شرقي حالياً رفقة منتخب بلاده حيث يستعد منتخب المغرب لخوض المباراتين الأخيرتين في مشوار التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ووجهت تقارير مغربية صدمة لجماهير الزمالك بعد كشفت عن أن أِرف بن شرقي قد اتخذ قرارًاً نهائيًا بعدم تجديد عقده مع العملاق المصري.

وكتبت شبكة 360 سبورت المغربية: بعد التفكير في مستقبله مع الزمالك لأشهر طويلة ، اتخذ أشرف بن شرقي قرارًا أخيرًا بعدم مواصلة مغامرته في مصر.

وأوضح التقرير : الزمالك قدم مزايا كثيرة في العقد الجديد لأشرف بن شرقي لإقناعه بتجديد عقده ، ولكن اللاعب يبدو أكثر إصرارًا من أي وقت مضى على خوض تجربة جديدة في الصيف المقبل، وبعد نهاية عقده مع الزمالك قد تكون وجهته المستقبلية إحدى دول الخليج.

وشارك أشرف بن شرقي في مباراة الزمالك الأخيرة أمام الغريم التقليدي الأهلي وسجل هدفه الأول في مباريات القمة ، ونجح الأهلي في الفوز بقمة الجولة الثالثة من الدوري المصري بنتيجة 5-3.