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اختتم منتخبا لبنان وإيران، التحضيرات النهائية، للمواجهة المرتقبة بينهما، الخميس 11- 11- 2021، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأجرى المنتخبان، التمارين الختامية لمدة 15 دقيقة، تحت أنظار الإعلام وعدسات المصورين. واكتملت كافة التجهيزات الفنية واللوجستية للمباراة، وتم تركيب غرفة تقنية الفيديو VAR.

ويتمثل الغياب الوحيد لمنتخب لبنان، في القائد حسن معتوق، في حين يغيب نجم منتخب إيران، مهدي طارمي، بسبب مشكلات مع المدرب. وستنقل المباراة في لبنان عبر قناة الاتحاد الآسيوي، وذلك بعد فشل التوصل لاتفاق مع أي محطة تلفزيونية محلية. ويتصدر منتخب إيران، جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات. أما منتخب لبنان يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط.