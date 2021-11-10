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"كلية التربية" بجامعة الإمام و"قياس" يوقعان مذكرة تعاون

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في مجالات التعليم والأبحاث والاستشارات والتدريب

وقّعت كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مذكرة تعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلاً بالمركز الوطني للقياس (قياس)؛ للتعاون في مجالات التعليم والأبحاث، والاستشارات والتدريب، وذلك بحضور عميد كلية التربية الدكتور أحمد بن محمد النشوان، والمدير التنفيذي لـ(قياس) الدكتور عبدالله بن علي القاطعي.

تتيح المذكرة فرصاً أكبر لتحقيق التعاون وفق الإمكانات المتاحة في المجالات الآتية:

١- تبادل المواد، والتجهيزات البحثية المتاحة والتعاون في البحوث والدراسات ذات الاهتمام المشترك.

٢- إعداد، وتنفيذ الاختبارات التخصصية الورقية والمحوسبة.

٣- الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات في جميع مجالات التعليم.

وأكد الدكتور النشوان أن الاتفاقية تأتي ضمن سعي الكلية لتكون لها نتائج ملموسة لدعم الجوانب المهنية، والتعليمية، والبحثية، وكذلك تبادل الخبرات.

من جهته، قال الدكتور القاطعي إن توقيع مذكرة التعاون يأتي ضمن سعي المركز لمشاركة المعرفة في جميع مجالات التعليم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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