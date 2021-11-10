الحبس والغرامة عقوبة ممارسة مهنة السايس دون ترخيص (تفاصيل)

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حدّد قانون تنظيم المركبات في الشوارع المعروف إعلاميًا بقانون «السايس» عددًا من لعقوبات لكل من خالف أحكام هذا القانون، ونصّ على معاقبة كل من مارس نشاط تنظيم المركبات في الشوارع الخاصعة لأحكام القانون بدون ترخيص بالحبس وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.

و نصت المادة 9 من القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

يذكر أن القانون تضمن تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات، سواء شركات أو أفراد، واشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.