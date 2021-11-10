بحضور السفير الكندي.. 18 فائزًا في مسابقة المليون لرائدات ورواد أعمال أسوان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اليوم المسابقة الرابعة لرواد ورائدات أعمال أسوان، حيث فاز 18 مشروع من أصل 28 مشروع تأهلوا إلى الدور النهائي مقدما من شباب وفتيات أسوان ممن يخططون لتأسيس مشروعاتهم حيث بلغ إجمالي الجوائز المقدمة مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه.

وقام بـتسليم الشيكات السفير الكندي لويس دوما وشمس على باهي المدير التنفيذي لمؤسسة أم حبيبة والمهندس محمد عبداللطيف مسؤول أول البرامج بالمؤسسة وإيمان عمران رئيس فريق برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكريل لردانوف مدير التعاون بالسفارة الكندية بـجمهورية مصر العربية.

وقام المشاركون الذين وصلوا إلى المرحلة التصفيات النهائية للمسابقة بعرض مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم والتي تضم عدداً من المتخصصين والخبراء في مجال ريادة الأعمال وإدارة المشروعات. لويس دوما

وقالت إيمان عمران رئيس فريق برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسفارة الكندية بـمصر، أن «كل المشاركون فائزون سواءً فازوا فعليا في الدور النهائي اليوم أو لم يفوزوا، حيث أن جميع المتسابقين اكتسبوا الكثير من الخبرة والعلم من خلال تدريبات ريادة الأعمال الذي تم الحصول عليها من خلال المؤسسة».

وأعرب محمد أشرف مدير مكون ريادة الأعمال بـمؤسسة أم حبيبة أن «هدف هذه المسابقة هو تبني برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات والشركات النشاة وتهيئة المناخ المناسب اللازم لتشجيعها وتحفيز الشباب على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات تماشيا مع توجهات ورؤية الدولة».

وتنوعت المشروعات المشاركة بالمسابقة ما بين القطاع الخدمي، الصناعي، الرقمي، التكنولوجي والزراعي بالإضافة إلى عددا من المشروعات في مجال التدريب المهني والفني والحفاظ على التراث ومشروعات أخرى في مجالي الفنون والموسيقى بالإضافة إلى المشروعات الصديقة للبيئة ومشروعات رواد ورائدات أعمال القرية.