«القضاة» يشيد بمؤتمر النواب العموم العرب والأفارقة: يعكس الدور الريادي للنيابة المصرية

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أشاد نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، اليوم الأربعاء، بالمؤتمر الدولي الذي نظمته النيابة العامة المصرية بصفتها رئيس جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، بشأن دور النيابة العامة وهيئات الإدعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، والذي ضم النواب العموم العرب والأفارقة، وماتضمنه محتوى المؤتمر من مادة علمية وعملية ثرية وقوية.

أكد المؤتمر على الريادة المصرية القضائية وأسهم بشكل كبير في تعزيز وتدعيم العلاقات المصرية العربية والإفريقية.

وأشار «القضاة» إلى أنه جاءت كلمات رؤساء الوفود المشاركة تحمل التقدير والثناء لما وصلت إليه الدولة المصرية فكانت وبحق مظهرا مشرفاً لمصر ودورها الريادي والاستراتيجي بالمنطقة تحت قيادة عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وثمن نادي قضاة مصر هذا المحفل الدولي، موجها الشكر للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام على هذا المؤتمر الهام.