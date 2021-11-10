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«صحة كفر الشيخ» تطلق مبادرة للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية للأطفال الأيتام

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«صحة كفر الشيخ» تطلق مبادرة للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية للأطفال الأيتام «صحة كفر الشيخ» تطلق مبادرة للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية للأطفال الأيتام

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ تنفيذ مبادرة بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية للاطفال بدور الايتام من عمر 5 إلى 18 سنة.

وانطلقت 4 فرق يتضمن الفريق طبيب بشري -طبيب اسنان -ممرضة -فني معمل، وتحت اشراف منسقين ادارة رعاية اطفال السن المدرسي بالادارات الصحية التي بها دور الايتام وهم: بيلا -كفر الشيخ -دسوق -قلين.

وتم فحص 142 طفل بـ7 دور ايتام بالمحافظة وذلك يوم السبت 6-11-2021 ويوم الاحد 7-11-2021، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وكذلك فحص الاسنان ونسبة الهيموجلوبين والطول والوزن.

وتم تحويل الاطفال المصابين بامراض سوء التغذية إلى عيادات التامين الصحي من خلال بروتوكول مبادرة سوء التغذية للمتابعة والعلاج، وسيتم تنفيذ هذه المبادرة على فترات متباعده ربع سنوية طوال العام.

المصرى اليوم

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