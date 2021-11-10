وكيل جاريث بيل يشعل غضب جماهير إنجلترا ضد نجم ريال مدريد

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أشعل جوناثان بارنيت، وكيل أعمال اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل ، نجم فريق ريال مدريد الإسباني ، حالة من الغضب الجماهيري في إنجلترا ضد اللاعب ، بعد التصريحات التي أدلى بها الوكيل مؤخراً حول اللاعب وبدايته على الصيعد الدولي مع المنتخبات.

وقال جوناثان بارنيت، في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية : إذا قاد جاريث بيل ويلز لكأس العالم ، أعتقد ذلك بمثابة تتويج لمجده مع منتخب بلاده ، فمنذ اليوم الأول الذي قابلته فيه وهو يعشق ويلز بجنون.

وأوضح جوناثان بارنيت : في الماضي كانت أمامه فرصة اللعب لمنتخب إنجلترا، وعرضت عليه ذلك فغضب مني وقال لي إذا كنت تريد أن تصبح وكيل أعمالي لا تقل هذا الهراء مرة آخرى.

وبات جاريث بيل على بُعد مباراة واحدة للوصول إلى 100 مباراة بقميص منتخب ويلز، وحقق أعظم الإنجازات مع ويلز بقيادة المنتخب للتأهل لأول بطولة كبرى منذ أكثر من 50 عامًا بالمشاركة في يورو 2016، ثم ساعدهم على التأهل ليورو 2020.