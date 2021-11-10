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من يدفع ضريبة التصرفات العقارية 2.5% البائع أم المشتري؟ الضرائب ترد

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من يدفع ضريبة التصرفات العقارية 2.5% البائع أم المشتري؟ الضرائب ترد من يدفع ضريبة التصرفات العقارية 2.5% البائع أم المشتري؟ الضرائب ترد

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قال طلعت عبدالسلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية إحدى ضرائب الدخل الموجودة في القانون.

وأضاف طلعت عبدالسلام في مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن ضريبة التصرفات العقارية يدفعها بائع أي عقار بقيمة 2.5% من قيمة العقار.

وتابع طلعت عبدالسلام: «العقارات المتواجدة داخل القرى لا تسري عليها ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة التصرفات العقارية تسري على العقارات المتواجدة داخل المدن».

وأكمل طلعت عبدالسلام: «ضريبة التصرفات العقارية يدفعها البائع وليس المشتري، ويحق للمشتري أن يتصرف في العقار بعد شرائه ويقوم بالتقديم على خدمات الكهرباء والمياه والغاز ولا يقوم بدفع أي ضريبة تصرفات عقارية».

ولفت طلعت عبدالسلام: «يتم تقديم تسهيلات لتسهيل عملية تسجيل العقارات في الشهر العقاري».

المصرى اليوم

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