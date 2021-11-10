وزيرة التخطيط تلتقي مدير البيئة والتنمية المستدامة بـ«الخارجية» على هامش مؤتمر المناخ

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التقت «اليوم» الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرمحمد نصر، مديرإدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وخبيرموضوعات التمويل في إطارمجموعة المفاوضين الأفارقة لتغيرالمناخ، وذلك على هامش مشاكتها في فعاليات مؤتمرالدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخCOP-26 المنعقد بمدينة جلاسكوبالمملكة المتحدة والذي تستمرفعالياته حتي 12 نوفمبرالجاري.

وخلال اللقاء أكدت السعيد أهمية قضية تغير المناخ بالنسبة للاقتصاد المصري، ودور الوزارة في مواجهتها من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية، ومنظومة المتابعة الإلكترونية لتنفيذ المشروعات الخضراء، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وكذلك الجانب التنموي من مبادرة حياة كريمة، ودور صندوق مصر السيادي في دعم النموالأخضر، موضحةً قيام مصربالكثيرمن الجهود لمواجهة تغيرالمناخ، ومدى الحاجة لإبراز تلك الجهود في إطارالإعداد لمؤتمرالأطراف المقبل في شرم الشيخ.

من جانبه استعرض السفيرمحمد نصرفعاليات مؤتمرالأطراف، سواء خلال المفاوضات على المستوى الفني، أو التعهدات السياسية التي تقدمها الدول والمؤسسات الدولية بشكل طوعي في إطارجهود مواجهة تغير المناخ، مشيرًا إلى مفاوضات التمويل في إطار الاتفاقية، مستعرضً أهم القضايا محل النقاش ومدى تأثيراتها على الاقتصاد المصري، وتجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وأكدا الجانبان أهمية الإعداد الجيد لمؤتمر الأطراف المقبل بشرم الشيخ، وإطلاق عدد من المبادرات والمشروعات من خلاله، سواء على الصعيد الوطني أوالصعيد الأفريقي، كما أكدا أهمية المراكزالبحثية في مجال مكافحة تغير المناخ، وأهمية الاعتبارالخاص بنقل التكنولوجيا للدول النامية.