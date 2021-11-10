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وزيرة التخطيط تلتقي رئيس بنك HSBC على هامش مؤتمر المناخ في جلاسكو

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وزيرة التخطيط تلتقي رئيس بنك HSBC على هامش مؤتمر المناخ في جلاسكو وزيرة التخطيط تلتقي رئيس بنك HSBC على هامش مؤتمر المناخ في جلاسكو

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التقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرستيفن موس، رئيس مجلس إدارة بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وفريق من الخبراء الاقتصاديين وخبراء الاستدامة بالبنك.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرة في فعاليات مؤتمرالدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة والذي تستمرفعالياته حتى 12 نوفمبرالجاري.

واستعرضت السعيد عددًا من البرامج والخطط الوطنية في مجال دعم التحول الأخضرمثل تحديث رؤية 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتطبيق معاييرالاستدامة البيئية، وتأسيس صندوق مصرالسيادي ورؤيته للاستثمارفي المشروعات الخضراء مثل مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وصناعات النقل المستدام وتحلية مياه البحروطاقة الرياح غيرها.

وأشارت إلى انضمام الصندوق لتحالف «كوكب واحد» للصناديق السيادية برئاسة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والذي يهدف إلى دعم تنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغيرالمناخ.

من جانبه استعرض ستيفن موس عددًا من مبادرات البنك في مجال الاستدامة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ، وبصفة خاصة تبني معايير لدعم مشروعات البنية التحتية الخاصة، ومدى توافقها مع معايير تغير المناخ، وتبني البنك لاستراتيجية للحوكمة والاستدامة، والتي ترتكزعلى عدد من العناصر مثل التحول الرقمي وخفض الانبعاثات، والتقييم الاقتصادي لظاهرة تغير المناخ، واستعدادهم لتبادل الخبرات مع البنوك المصرية لإعداد استراتيجيات مماثلة.

كما أشارإلى تطورمؤتمرات الأطراف لتغيرالمناخ من اجتماعات تفاوضية بالأساس إلى محفل يجمع كل الفاعلين من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل، وهو ما يشكل فرصة للتشبيك بين هؤلاء الفاعلين، ودعم الأجندة الوطنية لمصر على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف المقبل، وكذا إمكانية التعاون بين الصناديق السيادية ذات الصلة.

المصرى اليوم

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