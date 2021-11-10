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السجن سنتين لثلاث موظفين من مؤسسة الغذاء لادخالهم مواد غذائية فاسدة

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السجن سنتين لثلاث موظفين من مؤسسة الغذاء لادخالهم مواد غذائية فاسدة السجن سنتين لثلاث موظفين من مؤسسة الغذاء لادخالهم مواد غذائية فاسدة

جي بي سي نيوز :- دانت الهيئة القضائية السابعة والمختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، ثلاثة موظفين حكوميين بجرم إدخال مواد غذائية مختلفة الأنواع غير صالحة للاستهلاك البشري، وقررت وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة عامين.
وأصدرت المحكمة قرارها القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، بعد ادانة المتهمين بجرم اساءة استعمال السلطة.
وضمنت المحكمة المتهمين قيمة الأضرار التي لحقت بخزينة الدولة التي بلغت نحو 56 ألف دينار، بالإضافة إلى النفقات الإدارية والقضائية المترتبة على هذه القضية.
وأشار قرار المحكمة إلى أن المتهمين نقلوا مواد غذائية من المسرب الأحمر إلى المسرب الأخضر في منطقة العقبة الاقتصادية، وتمت إجازتها من قبل المؤسسة المسؤولة عن ذلك رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وكانت عبارة عن مادتي الفستق الحلبي والقهوة، واتهم في القضية 27 شخصا وتوصلت المحكمة إلى إدانة ثلاثة منهم.

جي بي سي نيوز

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