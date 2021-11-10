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الملك يستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي

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الملك يستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الملك يستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي

جي بي سي نيوز :- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها.
وجرى بحث آخر التطورات في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها.
وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

جي بي سي نيوز

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