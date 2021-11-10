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شقيق المغدورين في جريمة إربد يوضح ما حدث ()

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شقيق المغدورين في جريمة إربد يوضح ما حدث (فيديو) شقيق المغدورين في جريمة إربد يوضح ما حدث ()

جي بي سي نيوز :- كشف سامر الحموري، شقيق المغدورين تامر ورامي الحموري، تفاصيل جريمة القتل التي ذهب ضحيتيها شقيقيه وأصيب والده طعنا على يد شاب عشريني في منطقة “سمخ” بشارع فلسطين بإربد.

وقال الحموري في مباشر بثه عبر صفحته في فيسبوك إنه لا يوجد أي خلافات سابقة بين العائلة والقاتل ولم يحدث أي مشاجرة بينهم، وأضاف أن وضع والده الصحي مستقر وبدأ بالتحسن.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد مساء أمس الاثنين لمديرية شرطة محافظة اربد بقيام شخص بطعن شخصين ووالدهما في وسط مدينه اربد اثر خلاف سابق بين الطرفين المتجاورين.

وأضاف، أن قوة أمنية تحركت على الفور للمكان، حيث تم مطاردة الجاني الذي لاذ بالفرار إلى أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وتم ضبط الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة فيما تم نقل كافة الإصابات للمستشفى والتي نتج عنها وفاة الأشقاء الاثنين فيما لا زال والدهما قيد العلاج.

 

جي بي سي نيوز

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