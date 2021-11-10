أخبار عاجلة

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو) -
بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات -
«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949 -
«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987 -
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك -
شوبير يوجه رسالة إلى محمد شريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

أقارب ضحايا جريمة اربد يروون تفاصيل الحادثة

Print
أقارب ضحايا جريمة اربد يروون تفاصيل الحادثة أقارب ضحايا جريمة اربد يروون تفاصيل الحادثة

جي بي سي نيوز :- قال أبناء عمومة المغدورين تامر ورامي إن جريمة القتل التي طالت شابين من عائلة الحموري وأصابت والدهم ب6 طعنات لم تنتج عن أية خلافات سابقة؛ وأن القاتل جار ملاصق للعائلة.

وأضاف أبناء العمومة في مقطع إن عائلة القاتل جيران للمغدورين منذ زمن طويل؛ وليس هناك احتكاك بعائلة القاتل أو أية خلافات وقعت قبل الجريمة.

وروى أحد أبناء العمومة على لسان والد المغدورين أنه تفاجأ وهو يجلس برفقة ولديه بقدوم القاتل راكضاً نحوهم؛ إذ كان يتوقع أنه يريد الدخول لبيته قبل أن يطعنه ويسقطه أرضاً.

وحتى اللحظة لا يعلم والد المغدورين بوفاة نجليه تامر ورامي وهما متزوجان ويقيمان في عمان، وكانا قد قدما لزيارته قبل ساعات من وقوع الجريمة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو)

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو)

سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو)

سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو)

مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو)

مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو)

سميحة أيوب: في ناس بتتكلم عن الحرية وتنتقد بقلة أدب (فيديو)

سميحة أيوب: في ناس بتتكلم عن الحرية وتنتقد بقلة أدب (فيديو)