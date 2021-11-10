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منفذ جريمة الطعن بإربد صنع سلاحه بنفسه

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منفذ جريمة الطعن بإربد صنع سلاحه بنفسه منفذ جريمة الطعن بإربد صنع سلاحه بنفسه

جي بي سي نيوز :- قال محافظ إربد رضوان العتوم، إن والد المجني عليهما جراء جريمة القتل التي شهدتها مدينة إربد مساء الاثنين، ما زال على قيد الحياة، لكن حالته الصحية حرجة.

وأشار إلى أن الجاني عليه منع سفر وقضايا مخدرات وبحقه 9 قيود جرمية، وتم ضبطه وضبط الأداة الحادة (موس قرن غزال)، مبيناً أنه يعمل في مهنة الحدادة وكان قد صنع حربة أيضاً لتنفيذ الجريمة.

وتم تسليم المضبوطات للمركز الأمني، وإجراء اللازم من قبلهم وتحرير المضبوطات وأخذ عينات ومسحات من القاتل، وتم إبلاغ مدعي عام إربد محمد نصير، وحضر للموقع، وأمر بتحويل الجثتين إلى الطب الشرعي بمستشفى بديعة للوقوف على سبب الوفاة.

وأكد المصدر أنه وبالتحقيق مع القاتل اعترف بقيامه بطعن الشابين، وذلك على إثر خلافات سابقة منذ نحو سنة. وتم إخلاء ذوي القاتل والتحفظ عليهم داخل المركز الأمني، ووضع الحراسة اللازمة على منزل القاتل.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قال إن بلاغا ورد مساء الاثنين، لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام شخص بطعن شابين ووالدهما في وسط مدينة إربد إثر خلاف سابق بين الطرفين المتجاورين.

جي بي سي نيوز

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