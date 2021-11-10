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11 وفاة و2577 إصابة كورونا جديدة

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11 وفاة و2577 إصابة كورونا جديدة 11 وفاة و2577 إصابة كورونا جديدة

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 11 وفاة و2577 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11156 وفاة والإصابات إلى 880943 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 6.0 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 26185 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 104 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 95 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 630 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 21 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 38 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 12 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1692 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 843602 حالة.

وبين إجراء 42932 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11280788 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4018208 أشخاص، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3583974 شخصا.

 

جي بي سي نيوز

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