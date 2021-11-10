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الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

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الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

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تراجعت الذهب، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وصعود عائدات السندات الأمريكي قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تساعد المستثمرين على التكهن بالخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية.

وهبط في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليسجل 1823.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1141 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.33 بالمئة إلى 1824.70 دولار.

وتراوح سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين في الأيام القليلة الماضية بعد تطمينات من بنوك مركزية رئيسية الأسبوع الماضي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة في الوقت الراهن وتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بوجهة نظره بأن التضخم «مؤقت».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.13 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1052.75 دولار، والبلاديوم 0.04 بالمئة إلى 2020.26 دولار.

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