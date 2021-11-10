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رئيس «الوطنية للصحافة»: خفض معدل الخسائر بالمؤسسات الصحفية القومية 10%

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رئيس «الوطنية للصحافة»: خفض معدل الخسائر بالمؤسسات الصحفية القومية 10% رئيس «الوطنية للصحافة»: خفض معدل الخسائر بالمؤسسات الصحفية القومية 10%

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أكد المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اهتمام الرئيس عبدالفتاح بمساندة الصحافة القومية؛ لدورها في تنمية الوعي الوطني بين جموع المواطنين وبناء جيل واعٍ قادر على فهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة وكيفية التعامل معها.

أوضح «الشوربجي» خلال ندوة مع وزير المالية محمد معيط، ونائبه لشؤون الخزانة ايهاتب ابو عيش، بمقر الهيئة اليوم، أن الصحافة المصرية ستظل رغم كل التحديات، أحد أهم أدوات القوى الناعمة المصرية، وخطوط الدفاع الرئيسية عن قضايا الوطن.

أضاف أنه بتحليل البيانات المالية للمؤسسات الصحفية القومية تبين أن إجمالي أجور العاملين يبلغ ٢،١ مليار جنيه سنويًا، بينما يصل حجم الدعم المالي من الدولة سنويًا ٧٢٠ مليون جنيه، بما يعادل ٣٥٪ من إجمالي الأجور، وتبلغ مصروفات التشغيل ١،٦ مليار جنيه سنويًا.

لفت رئيس الهيئة إلى أنه يتم متابعة ومراجعة الأداء المالي للمؤسسات الصحفية القومية بشكل ربع سنوي، وقد تم خفض معدل الخسائر بهذه المؤسسات بنسبة ١٠٪

المصرى اليوم

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