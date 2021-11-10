أخبار عاجلة

«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
تعليق مثير من خالد الغندور على السخرية من إمام عاشور -
جامعة عين شمس تنظم دورة عن إدارة المخلفات بكلية الدراسات العليا للبحوث البيئية -
محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك -
شوبير يوجه رسالة إلى محمد شريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

معيط : يقود مسارًا شاملًا للبناء والتنمية لتغيير وجه الحياة على أرض

Print
معيط : السيسي يقود مسارًا شاملًا للبناء والتنمية لتغيير وجه الحياة على أرض مصر معيط : يقود مسارًا شاملًا للبناء والتنمية لتغيير وجه الحياة على أرض

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير التمويل اللازم لتحسين حياة الناس على نحو مستدام في «الجمهورية الجديدة»، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم.

قال الوزير، في ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة بحضور عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة، وقيادات وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء مجلس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، إن العالم يرى تنطلق على الطريق الصحيح، في كل المجالات حيث يقود الرئيس عبدالفتاح السيسى مسارًا شاملًا للبناء والتنمية لتغيير وجه الحياة على أرض مصر.

وأضاف، وقد تلقينا هذه الإشادات في مختلف المحافل الدولية، ولاحظنا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، في ظل بيئة محفزة للأعمال، وإرادة سياسية قوية لزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى خلال الثلاث سنوات المقبلة من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ لتوفير مليون فرصة عمل مطلوبة سنويًا، مشيرًا إلى ردود الأفعال الإيجابية لإلغاء حالة الطوارئ التي تنعكس في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السفير الصومالي يثمن دور مصر الرائد في بناء القدرات الأفريقية لصنع السلام وتسوية النزاعات

السفير الصومالي يثمن دور مصر الرائد في بناء القدرات الأفريقية لصنع السلام وتسوية النزاعات

محمد نصر يكشف لـ«المصري اليوم» المتسبب في خطأ اسم «إيمان عاشور»

محمد نصر يكشف لـ«المصري اليوم» المتسبب في خطأ اسم «إيمان عاشور»

«انت الحظ» لـ عمرو دياب الأولى على قوائم استماع «أنغامي» في مصر والوطن العربي

«انت الحظ» لـ عمرو دياب الأولى على قوائم استماع «أنغامي» في مصر والوطن العربي

فنان مصري يسافر إلى فلسطين للمشاركة في احتفالية «القدس في عيون الأحرار»

فنان مصري يسافر إلى فلسطين للمشاركة في احتفالية «القدس في عيون الأحرار»