تحديث المخططات الاستراتيجية لمدن وقرى «الغربية» بمشاركة«التخطيط»

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شارك وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن قطاع التخطيط الإقليمي برئاسة د. هبه مغيب المشرف على القطاع، بالاجتماع التنسيقي بمحافظة الغربية لمناقشة تحديث المخططات الاستراتيجية لمدن وقرى محافظة الغربية، وذلك في إطار إعداد المخططات الاستراتيجية لمراكز محافظة الغربية، بحضور المهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس هيئة التخطيط العمراني، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن.

وأشارت «مغيب»، في بيان صحفى للوزارة، الأربعاء، إلى أن تنفيذ المشروعات وتمويلها سيكون من خلال الربط بين المخططات العمرانية والخطط الاستثمارية مما يسمح بالتخطيط الجيد للمشروعات والاستفادة المثلى من كافة المخصصات المالية.

واستعرض د. طارق رحمي، محافظ الغربية بعض المشاكل التي تواجه المحافظة كملف المخلفات الصلبة وملف العشوائيات والمواقف والعجزفي الأراضي بالمحافظة لإقامة المشروعات.

وأشارالمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني إلى أن الهدف من المخططات الاستراتيجية هو معالجة الفجوة التخطيطية بين المحافظات والمدن والقرى من خلال تبنى منهجية تخطيطية لتفعيل وتحقيق أهداف المخططات الاستراتيجية العامة.

وتفقد وفد وزارة التخطيط بعض مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية على هامش المشاركة بالاجتماع التنسيقي، والتي تضمنت مشروعات تطويرمسجد السيد البدوي والأماكن المحيطة به، وتطوير طريق البحر لتحويله إلى ممشى سياحي حضاري.