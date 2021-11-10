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الإعداد لاطلاق البث التجريبي للمنصة الرقميه للتسويق العقاري لـ« لإدارة الأصول»

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الإعداد لاطلاق البث التجريبي للمنصة الرقميه للتسويق العقاري لـ«مصر لإدارة الأصول» الإعداد لاطلاق البث التجريبي للمنصة الرقميه للتسويق العقاري لـ« لإدارة الأصول»

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أعلنت شركة لإدارة الأصول العقارية، و«ناشونال سيستم»، بدء الإعداد للبث التجريبي للمنصة الرقميه للتسويق العقاري، لصالح شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إحدى شركات مصر للتامين التابعة لوزارة قطاع الاعمال، وذلك على هامش فعاليات أعمال وفعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2021.

وقال محمد جلال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والدكتور كريم حمزة، رئيس مجلس ادارة شركة ناشيونال سيستم، إن ذلك المشروع الهام يأتي في إطار التعاون الأستراتيجى بين الشركتين لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي والتوسع في الأنشطة والخدمات المقدمة لعملاء الشركة، والتواكب مع أهداف الدولة للتطوير المؤسسي للشركات التابعه لها.

وشركه مصر لإدارة الأصول العقارية، إحدى شركات مصر للتأمين، شركه متخصصة في إدارة وتشغيل الأصول العقارية ذات الطابع الخاص.

الإعداد لاطلاق البث التجريبي للمنصة الرقميه لـ«مصر لإدارة الأصول» للتسويق العقاري

المصرى اليوم

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