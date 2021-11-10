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نائب وزير الإسكان يبحث مع السفير السويدي التعاون في إنشاء المدن الذكية وتحلية المياه والنقل الذكي

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نائب وزير الإسكان يبحث مع السفير السويدي التعاون في إنشاء المدن الذكية وتحلية المياه والنقل الذكي نائب وزير الإسكان يبحث مع السفير السويدي التعاون في إنشاء المدن الذكية وتحلية المياه والنقل الذكي

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التقى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، السفير هوكان ايمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين، في مجالات إنشاء المدن الذكية، والنقل الذكى المستدام بالمدن الجديدة، وتحلية مياه البحر.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه تم خلال الاجتماع، الاستماع للمقترحات والحلول التمويلية المُقدمة من الجانب السويدي، حيث تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بين الجانبين، لدراسة تلك الحلول، وكيفية الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات التي تتولى تنفيذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمدن التابعة لها.

وأشار المهندس خالد عباس، إلى أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، تعمل على تدعيم تخطيط وتنفيذ وإدارة التنمية العمرانية المستدامة في إقليم القاهرة الكبرى للمشروعات ذات الأولوية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتضمن أحد مخرجات المشروع تخطيط وتصميم مشروع النقل بالحافلات السريعة «BRT» لخدمة المدن الجديدة، وربطها بنطاقها العمراني لإقليم القاهرة الكبرى، خاصة مع محطات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي، ومواقف النقل العام الجماعي.

المصرى اليوم

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