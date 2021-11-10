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كباش الكرنك تأسر السياح بالتقاط الصور التذكارية والسيلفى قبل افتتاح طريق الاحتفالات الملكية (صور)

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كباش الكرنك تأسر السياح بالتقاط الصور التذكارية والسيلفى قبل افتتاح طريق الاحتفالات الملكية (صور) كباش الكرنك تأسر السياح بالتقاط الصور التذكارية والسيلفى قبل افتتاح طريق الاحتفالات الملكية (صور)

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سيلفى الكباش

تحولت كباش الأقصر الموجودة فى الصرح الاول بمعابد الكرنك والمتراصة في صفين، الصف الشمالى يضم ١٩ كبشا والصف الجنوبي يضم ٢٩ كبشا، الى مزار سياحى كبير من الأفواج السياحية الوافدة التى تحرص على زيارة المعبد والتواجد امام تماثيل الكباش ، والتى تأسر قلوب السياح قبل الحفل العالمى الكبير واقبال كبير على التقاط الصور التذكارية معها من كل جنسيات العالم، والحرص على السيلفى مما أدى إلى تزاحم فى المنطقة قبل استكمال الجولة لباقى مزارات المعبد ، وقبيل الاحتفالية المقررة الفترة المقبلة لافتتاح طريق الاحتفالات الملكية المعروف باسم طريق الكباش والرابط ببن معبدى الأقصر والكرنك بطول ٢٧٠٠ متر ..

سيلفى الكباش

وكان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اعلن من قبل عن ترميم ٤٨ كبشا بالكرنك، ضمن المشروعات التى تقوم بها الوزارة، مؤكدا أن هذا المشروع أعاد الحياة فى الجهتين الشمالية والجنوبية بالفناء والتى تم إنقاذها بالكامل ..

سيلفى الكباش
سيلفى الكباش
سيلفى الكباش

والجدير بالذكر، أن هذا المشروع تمت الأعمال فيه بأياد مصرية خالصة، وبدعم كبير من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وبإشراف كامل من الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهو المشروع الذى تم افتتاحه والإعلان عنه مطلع العام الجارى وأصبح مزارا مهما للسياح الوافدين للاقصر عاصمة السياحة فى العالم.

سيلفى الكباش
سيلفى الكباش

المصرى اليوم

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