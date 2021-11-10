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تلتقط هاتفه.. هيفاء وهبي تفاجئ أحد معجبيها في حفل غنائي ()

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تلتقط هاتفه.. هيفاء وهبي تفاجئ أحد معجبيها في حفل غنائي (فيديو) تلتقط هاتفه.. هيفاء وهبي تفاجئ أحد معجبيها في حفل غنائي ()

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، مقطع للفنانة هيفاء وهبي، وتفاجئ أحد متابعيها خلال حفلها الغنائي في .

وأمسكت «وهبي» بهاتف الشاب الذي يلتقط الصور لها لتؤدي دوره وتسحب بشكل مفاجئ هاتفه وتلتقط هي صورة له.

ذلك التصرف الذي وصف مُتابعيها بـ«العفوية» وذلك خلال حفلها الغنائي في مدينة بورسعيد، الأسبوع الماضي.

وكانت «وهبي» تصدرت موقع التغريدات «تويتر» بعد إحيائها حفلها الغنائي في بورسعيد.

وتم تداول هاشتاج «هيفاء وهبي في بورسعيد» على نطاق واسع الساعات الماضية، حيث ظهرت الفنانة في أحد شوارع بورسعيد إلى جوار عربة «ترمس» وحظيت على أنظار المارة والمتواجدين في الشارع، خاصة أنه كان في ساعة متأخرة من فجر الأربعاء.

ولم يكن تواجد هيفاء وهبي إلى جوار عربة الترمس إلا لالتقاط صورة تذكارية في أول زيارة لها لمدينة بورسعيد عقب إحيائها حفلا في أحد منتجعات المدينة، والتف حولها بعض المارة لمصافحتها والتقاط الصور معها.

وبدأت هيفاء فقراتها الغنائية وعبرت عن سعادتها بتواجدها لأول مرة في بورسعيد.

المصرى اليوم

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