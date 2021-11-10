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أصيب 6 أشخاص، في 3 حوادث تصادم وانقلاب، بطرق المنيا .

تلقي اللواء محمد عبد التواب ، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، إصابة 6 أشخاص في 3 حوادث انقلاب وتصادم بطرق المحافظة، بينها إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مدخل محور سمالوط .

فيما أصيب سائق وعامل في حادث انقلاب سيارة رقم 8153 ن ب ربع نقل، أمام شجن المنيا شديد الحراسة، بمدينة المنيا الجديدة، نتيجة انفجار إطار الأمامي الأيسر.

فيما أصيب شخص في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية أمام ديوان عام محافظة المنيا بكورنيش النيل .

تم نقل المصابين الي المستشفيات العام والمركزية، والتحفظ علي السيارات تحت تصرف النيابة العامة.