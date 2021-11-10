«شرطة البيئة»: ضبط 30 قضية لمخالفة قانون الثروة الزراعية والحيوانية

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات خلال 24 ساعة، حيث قامت الإدارة بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت عن ضبط (30) قضية (بالمخالفة لقانون الثروة الزراعية والحيوانية) بنطاق مديريات الأمن، في مجال الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية.

وفي مجال حماية البيئة تم ضبط (3) قضايا بمضبوطات بلغت (5٫195 طن لحوم وصدور فراخ) بدون بيانات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومتغيرة الخواص وغير صالحة للإستخدام (بالمخالفة لقانون حماية البيئة والصحة العامة)، كما تم ضبط (42) سيارة مخالفة (لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بنطاق مديريتى أمن (القاهرة – الجيزة).

كما تم ضبط (38) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديريات الأمن، كما ضبط (9) قضايا وتنفيذ إزالة (103) حالة تعدى على منافع الرى والصرف (بالمخالفة لقانون الرى والصرف)، بنطاق مديريات الأمن.

كما تم ضبط (20) قضية (إلقاء المخلفات على نهر النيل والمجارى المائية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.