«الاحصاء»: ارتفاع معدل التضخم لشهر أكتوبر 1.7% ليصل إلى 7.3 % (تعرف على نسب الزيادات)

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن زيادة معدل التخضم لشهر أكتوبر 2021 بنحو (1.7%)، وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.4%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (13.1%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%).

كما أشار الجهاز إلى أنه على الرغم من زيادة معدل التضخم الشهري ولكن كان هناك تراجع في أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-6.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-4.8%).

واشار الجهاز خلال تقرير له إلى أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع إلى (7.3%) لشهر اكتوبر 2021 مقابل (4.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.

ورصد الجهاز معدلات التغير السنوية في الأسعار حيث ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (22.8%) كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (18.9%) وكذا أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (18.6%) كما ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (16.4%) وايضا أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.1%).

و سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً بنسبة (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (6.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (4.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.7%).

واشار الجهاز إلى زيادة اسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود (4.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (9.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (2.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (1.8%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن

بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.9%).

و سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (5.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.5%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.7%).

و سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (12.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).