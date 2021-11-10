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مفارقة طريفة.. "المسند": الظهر في عرعر أبرد من الفجر في جازان

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مفارقة طريفة.. "المسند": الظهر في عرعر أبرد من الفجر في جازان مفارقة طريفة.. "المسند": الظهر في عرعر أبرد من الفجر في جازان
قال: نجم الأحيمر ثاني نجوم المربعانية يتزامن مع بداية المظاهر الشتوية

مفارقة طريفة..

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، من المفارقات اللطيفة أن درجة الحرارة الصغرى في جازان فجر اليوم 25.4م، وهي أعلى من درجة الحرارة الكبرى في عرعر ظهر أمس 22.8م، أي أن الظهر في عرعر أبرد من الفجر في جازان، لافتاً إلى أن السبب يعود إلى عاملين: الموقع الفلكي، والموقع الجغرافي.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن نجم الأحيمر (قلب العقرب) يختفي في شعاع الشمس عند غروبها، وعادة يتزامن مع بداية المظاهر الشتوية، وسيظهر فجراً بعد 40 يوماً جهة الشرق، وهو ثاني نجوم المربعانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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