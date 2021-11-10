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الأهلي يعرض حالة بدر بانون على خبراء أجانب لتحديد مصيره مع الفريق
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الثلاثاء 22 فبراير 2022 02:43 صباحاً
«مش هيدونا فلوس».. رئيس الإسماعيلي يرفض التوأمة مع الأهلي والزمالك ويرحب بـ بيراميدز
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الثلاثاء 22 فبراير 2022 02:43 صباحاً
ضياء السيد: «الكرة المصرية لازم تستفيد من كيروش.. وصلاح قائد بمعنى الكلمة»
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الثلاثاء 22 فبراير 2022 02:43 صباحاً
إعلامي: نجاح حمد إبراهيم مع الإسماعيلي سيصنع منه أسطورة
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الثلاثاء 22 فبراير 2022 02:43 صباحاً
اتحاد الكرة يفتح صفحة جديدة مع كيروش رغم تأجيل عودته للمرة الثالثة
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الثلاثاء 22 فبراير 2022 02:43 صباحاً
الشركة الراعية ترفض إلغاء كأس مصر للموسم الماضي وتهدد الجبلاية بالغرامات
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الثلاثاء 22 فبراير 2022 02:43 صباحاً
مرتضى منصور يكشف عن أولى خطوات إنشاء ستاد الزمالك
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الثلاثاء 22 فبراير 2022 02:43 صباحاً
«مركز لإدارة قناتين فضائية وإلكترونية».. مضبوطات أحمد أبو النصر «طبيب الكركمين»
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الثلاثاء 22 فبراير 2022 02:27 صباحاً
أمريكا تنصح رئيس أوكرانيا بالمغادرة إلى لافيف
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الثلاثاء 22 فبراير 2022 02:23 صباحاً
مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة
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الثلاثاء 22 فبراير 2022 02:11 صباحاً
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أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إيران تختتم مناورات في بحر عمان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 10 نوفمبر 2021 11:35 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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