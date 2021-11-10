حملات تفتيش مستمرة على العائمات السياحية بالأقصر

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شدد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتنفيذ حملات تفتيشية دورية على العائمات السياحية للوقوف على مدى التزام العائمات بالمعايير والاشتراطات اللازمة ..

أعلن المهندس محمد رضوان مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، قيام حملة من إدارة شئون البيئة بالاشتراك مع إدارة المسطحات وحماية النيل وفرع جهاز شئون البيئة وإدارة الأمن الصناعي بالتفتيش على عدد من العائمات السياحية بمدينة الأقصر.

وأسفرت الحملة عن وجود عدد من المخالفات البيئية ومخالفات أمن صناعي لعدد من تلك المنشآت التي تم التفتيش عليها وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين ..

ومن جانبه أكد محافظ الاقصر، على ضرورة انتظام الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية والتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وذلك لإنجاح الموسم السياحي الشتوي وبما يليق بمكانة الأقصر كمقصد سياحي عالمي مميز.