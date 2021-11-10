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بعد تعرضها لوعكة صحية بحفلها الماضي.. ماجدة الرومي تستعد لحفلها الجديد في

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بعد تعرضها لوعكة صحية بحفلها الماضي.. ماجدة الرومي تستعد لحفلها الجديد في مصر بعد تعرضها لوعكة صحية بحفلها الماضي.. ماجدة الرومي تستعد لحفلها الجديد في

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تعود الفنانة مجدة الرومي قوتها لإحياء حفلًا غنائيًا جديدًا في ، بعدما تعرضت إلى وعكة صحية أثناء غنائها في حفلها الغنائي السابق، حيث افتتحت بصوتها مهرجان الجرش بالأردن في منتصف سبتمبر الماضي.

وأعلنت الفنانة منذ ساعات عن حفلها المقبل كما شاركت متابعيها بكواليس رحلتها من بيروت إلى القاهرة استعدادا لإحياء حفلها بدار الأوبرا المصرية ضمن مهرجان الموسيقي العربية.

نشرت «الرومي» صورتها داخل الطائرة وعلقت: «من بيروت ست الدنيا، إلى مصر أم الدنيا، التقيكم بكل الحب مساء 15 نوفمبر في دار الأوبرا المصرية».

ويقام حفل الفنانة اللبنانية في ختام المهرجان يوم 15 نوفمبر المقبل، بمشاركة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي.

وكانت الفنانة تعرضت لوعكة صحية أفقدتها توازنها على المسرح، بسبب «هبوط في الضغط»، وساعدها موسيقيون على تجنب السقوط، بينما كانت تُمسك بالميكرفون، وتم إسعافها في الكواليس.

عاودت الصعود للمسرح في غضون دقائق، واستكملت الحفل حتى النهاية وسط تصفيق حار، واحتفاء من الجمهور.

وبعد انتهاء الحفل الغنائي وطمأن الإعلامي اللبناني جمال فياض جمهور ماجدة على صحتها، في تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر» بعد انتهاء الحفل، وأوضحت أن الذي حصل معها كان «مجرد هبوط بسيط بالضغط، بسبب الإرهاق، وهي لم تتناول أي طعام طوال النهار بسبب انشغالها بالبروفات، وهي الآن بخير، وحسب الأطباء لا شيء يدعو للقلق».

يمر يومين وتبعث برسالة جديدة إلى جمهورها: «قد الدنيي بحبكن، وصلتني كل رسايلكن ع بريد الصفحة الخاص، غمرتوني بمحبتكن شكرا من القلب».

المصرى اليوم

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