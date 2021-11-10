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بتعاملات 10 مليون جنيه.. ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخر بالإتجار في النقد الأجنبى

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بتعاملات 10 مليون جنيه.. ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخر بالإتجار في النقد الأجنبى بتعاملات 10 مليون جنيه.. ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخر بالإتجار في النقد الأجنبى

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص «يعمل بإحدى الدول» شخصين «لأحدهما له معلومات جنائية»، بتجميع مدخرات العاملين بالدولة التي يعمل بها الأول «بالعملة الأجنبية» وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى «بالعملة الأجنبية» مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثانى بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليم جزء منها للثالث نقداً والإشتراك معاً في تسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى والثالث وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع الأول «المتواجد حالياً خارج البلاد» كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (10)مليون جنيه مصرى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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