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شهد سعر الذهب اليوم، صباح الأربعاء، 10 نوفمبر 2021، حالة من التذبذب في نطاق جيد بسبب ارتفاع الدولار وأزمة شركة ايفرجراند العقارية الصينية، والتى تواجه شبح التخلف عن سداد مدفوعات فوائد يستحق أجلها اليوم، تصل لقيمة 148.1 مليون دولار وكانت مستحقة في 10 أكتوبر الماضى، بالإضافة لحالة الحذر التي يعانى منها المستثمرين خوفا من هبوط مفاجىء في سعر الذهب ليكرر سيناريوهات حدثت من قبل .

ويتحرك سعر الذهب عالميًا في نطاق ضيق مابين 3 إلى 6 دولار للاوقية، بينما استقرت أسعار الذهب في مصر، قعند الأسعار التي سجلتها بالأمس وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر، من 780 إلى 790 جنيهًا للجرام ويتوقع الخبراء انخفاض السعر محليا في حالة استمرار الإنخفاض عالميا .

وتهتم « المصرى اليوم » بتقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميا لاشباع رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر صباح الأربعاء مابين 899 إلى 901 جنيها وهو الأكثر شهوة وانتشارا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر صباح الأربعاء مابين 788 إلى 790 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصرن صباح الأربعاء، مابين 677 إلى 680 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر صباح الأربعاء مابين 6304 إلى 6320 جنيهًا.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

انخفضت أسعار الذهب عالميا ، مع بداية التعاملات في البورصة صباح اليوم، متراجعة من أعلى مستوى لها بسبب قوة الدولار ولكنها ظلت فوق مستوى 1800 دولار وانخفض الذهب في العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.11% إلى مستوى 1828.57 دولارا للأوقية وعاد وانخفض إلى مستوى 1824.39 دولارا للاوقية ولكن مالبث سعر الذهب أن ارتفع قليلا ولامس حدود 1825.49 دولارا للأوقية .

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 807.24 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 922.56 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 691.92 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،826.59 $ .

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