مياه البحيرة: اجتماع بمديرى المحطات ورؤساء الأفرع بالشركة استعدادا لفصل الشتاء

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اجتمع المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره، بمديرى محطات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع فروع الشركة بقاعة التدريب الكبرى، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الجاهزية التامة لكافة محطات المياه والصرف الصحى لاستقبال فصل الشتاء، والتأكد من الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة.

وأكد نشأت على ضرورة التشغيل الاقتصادى للمحطات وكذلك رفع كفائتها والتأكد من تنفيذ خطط الصيانة الدورية والوقائية وضرورة الاستعدادات للسدة الشتوية، كما طالب الجميع بالالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية والسلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالمحطات.

ووجه رئيس الشركة بضرورة حصول جميع المحطات على شهادة ال TSM ومتابعة جميع المحطات والتواصل مع جميع المديرين لإزالة أي معوقات في العمل وكذلك طالب جميع مهندسي المحطات بالعمل الجماعي، والالتزام بالانضباط في العمل واستنفار جهد جميع العاملين.