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مياه المنيا: اجتماع مع فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA

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مياه المنيا: اجتماع مع فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA مياه المنيا: اجتماع مع فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA

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عقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا اجتماعا مع أعضاء فريق عمل مشروع «الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه» IWSSTA «والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث حضر الإجتماع السيدة لورا جونزاليزا مدير مكتب التنمية الإقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية والسيد جون هندرسون مدير المشروع، والمهندس محمد صبري نائب مدير المشروع، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين، وذلك في ظل متابعة المشروعات التي تم تنفيذها وبمشاركة عددا من قيادات الشركة.

وناقش الاجتماع موضوعات الدعم الفنى والإدارى من مكونات المشروع وكيفية الاستفادة من الأصول الثابتة، ومتابعة كمية المياه المنتجة والمستهلكة ومعرفة نسب الفاقد والعمل على تقليله، وحصر كافة بيانات العملاء والتوسع في التحول الرقمى وعمل برنامج للربط الاليكترونى مع الورش والمخازن وال GIS وزيادة أجهزة الهاند هيلد لطباعة الفواتير للعملاء، حيث قدمت المعونة للشركة عدد ١٠٠ جهاز كمرحلة أولى ورفع كفاءة العاملين والتشغيل الأمثل للمحطات وتطوير قطاع المعامل للحصول على شهادة الأيزو ١٧٠٢٥ ووضع الخطة الخمسية المستقبلية للشركة بالتعاون مع المشروع.

في سياق متصل، تفقد «السعيد» مع فريق المشروع المعمل المركزى ومبنى الإدارة العامة للتدريب حيث تم متابعة الاختبارات التي تجرى ضمن تدريب المعونة ودورتين تنظمهما الشركة بخصوص التشغيل والصيانة وأخرى لمأمونية المياه بحضور فنى المحطات والشبكات بفروع الشركة التسعة.

كما زار مع فريق المشروع محطة كدوان المرشحة والحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM والتي تبلغ طاقة مرحلتيها الإنتاجية ٦٠٠ل/ث حيث تفقد المحطة ومأخذها ومبنى المروقات والمرشحات ومعمل المحطة وعدد من الأماكن داخل المحطة.

وأختتمت الزيارة بتقديم فريق المشروع الشكر لجهود الشركة لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.

وأكد السعيد أن الشركة تعمل وفقا لرؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، للوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

المصرى اليوم

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