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مياه قنا: برامج تدريبية مكثفه للفنيين لكيفية التعامل الآمن مع الكلور وتطبيق الطوارئ والإخلاء

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مياه قنا: برامج تدريبية مكثفه للفنيين لكيفية التعامل الآمن مع الكلور وتطبيق الطوارئ والإخلاء مياه قنا: برامج تدريبية مكثفه للفنيين لكيفية التعامل الآمن مع الكلور وتطبيق الطوارئ والإخلاء

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أكد المهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، ضرورة تدريب العاملين بالمحطات والمنشآت على كيفية التعامل مع غاز الكلور وتطبيق خطط الطوارئ، تم تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للعاملين بمحطتي القلمينا والعرب والنجاجره بالتنسيق مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

وأوضح رئيس الشركة أنه تم تدريب العاملين خلال تلك البرامج على كيفية استخدام مهمات السلامة َالصحة المهنية والتعامل الآمن مع غاز الكلور وتطبيق خطط الطوارئ والإخلاء، وفقا للمعايير القياسية .

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة فاتن نصر الدين مدير عام التدريب ان الشركة تنفذ تلك الدورات التدريبية بشكل دوري تطبيقا لسياسة الشركة القابضة بضرورة الاهتمام برفع كفاءة العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية لتحقيق افضل معدلات للأداء في بيئة أمنه للعاملين.

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