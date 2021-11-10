«مياه مسطرد» تحصل على الشهادة الدولية للإدارة الفنية TSM

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طالب المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركات التابعة بضرورة العمل على تأهيل جميع المحطات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة tsm وضمان استمرار تقديم أفضل خدمة للمواطن واستمرار المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات والروافع وتطبيق أحدث اساليب التكنولوجيا الحديثة.

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن الشركة مستمرة في تأهيل جميع محطات المياه للحصول على شهادة الإدارة الفنية TSM حرصا على توحيد الإجراءات النموذجية للعمل داخل هذه المواقع لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين وتحسين الآداء وتقديم خدمات متميزة.

أوضح أن محطة مياه مسطرد اجتازت جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم في توفير الوقود والمتابعة الالكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والادارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة في ادارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها المحطة.

أضاف أن محطة مسطرد تخدم العديد من مناطق القاهرة وتعتبر من المحطات الرئيسية التابعة للشركة.