السجن 3 سنوات لبائع ملابس سرق عجوزا بالاكراة فى الظاهر

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قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالعباسية ، بمعاقبة بائع ملابس بالسجن 3 سنوات في اتهامه بسرقة مواطنا بالاكراة في منطقة الظاهر .

كانت النيابة أحالت المتهم "كريم –ع " "36-سنه" الى محكمة الجنايات ، لانه في يوم 3 يوليو 2021 سرق من داخل مسكن المجنى عليه "جمال_أ" على المعاش ، بالاكراه هاتف محمول ومبلغ مالى.

قال المجنى عليه في التحقيقات انه أثناء تواجده بمسكنه نمى الى سمعه صوت طرق الباب ففتحه وابصر المتهم الذى قام بدفعه الى الداخل ودلفه معتديا عليه بالضرب فاحدث به إصابات في الايد ، وقام بتكبيل يديه بسلك كهربائى وشل مقاومته وسرق مبلغ مالى وهاتف محمول.