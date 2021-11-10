بطل «الرجل النملة» يحصد لقب أكثر الرجال جاذبية

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منحت مجلة بيبول الممثل بول رود، الذي اشتهر بدوره في فيلم «الرجل النملة» (آنت مان)، لقب أكثر الرجال جاذبية اليوم الأربعاء، لينضم إلى قائمة تشمل إدريس إلبا وجورج كلوني وبرادلي كوبر.

لكن رود (52 عاما)، الذي يعمل في مجال التمثيل منذ نحو 30 عاما، تفاجأ على ما يبدو بهذا الاختيار هو وزوجته، وقال للمجلة «أدرك أن الناس عندما يعلمون بهذا الاختيار سيقولون ’ماذا’؟».

وتعليقا على رد فعل زوجته جوليا قال رود «باغتها الأمر... بعد بعض الضحك والصدمة قالت «إنهم محقون وهذا لطيف للغاية».

لعب رود دور الصديق اللطيف لفيبي، التي جسدت شخصيتها ليزا كودرو في المسلسل الشهير «الأصدقاء» (فريندز)، ثم شارك بعدها بأدوار أكبر في أعمال كوميدية قبل أن يلعب دور البطولة في فيلم (آنت مان) ثم يظهر في سلسلة أفلام مجسدا نفس الشخصية ومنها «كابتن أمريكا: الحرب الأهلية» (كابتن أمريكا: سيفل وور) و«المنتقمون: نهاية اللعبة» (أفانجرز: إيندجيم).

وفي العام الماضي منحت المجلة الممثل مايكل بي. جوردان اللقب، في حين حصل عليه جون ليجند في 2019 وإدريس إلبا في 2018، وقال رود مازحا إنها يتوقع أن تتغير حياته على نحو جذري بعد حصوله على اللقب السنوي.

وأضاف «آمل أن تتم دعوتي أخيرا إلى بعض حفلات العشاء المفعمة بالجاذبية مع كلوني و(براد) بيت وبي. جوردان»، ويصدر العدد الخاص من مجلة بيبول يوم الجمعة.