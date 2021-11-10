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تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في القنفذة

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تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في القنفذة تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في القنفذة
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

أقدم / عوده بن محمد بن عوده المسعودي - سعودي الجنسية - على قتل زوجته / نوف بنت عبدالله بن علي المسعودي -سعودية الجنسية - وذلك بضربها بعصا وإحراق أجزاء من جسمها مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ عوده بن محمد بن عوده المسعودي ، اليوم الأربعاء 1443/04/05 هـ بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.


الوطن السعودية

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