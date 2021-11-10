"ذكريات الزمن الجميل".. حفل عشاء يجمع أصدقاء في جدة بعد انقطاع 26 عاماً

★ ★ ★ ★ ★

كانوا يجتمعون في الثلوثية.. واتفقوا على تكرارها من جديد نهاية كل شهر

بعد انقطاع دام 26 عاماً جمع حفل عشاء في جدة مجموعة أصدقاء مساء أمس.

وكان الأصدقاء يعملون في إحدى الإدارات الحكومية بجدة وحرصاء على لقاءات أسبوعية قبل أن يفترقوا ويذهب كل منهم إلى مكان آخر، منهم مَن تقاعد عن العمل، ومنهم مَن لا زال يعمل حيث كانوا يخصصون مساء يوم الثلاثاء من كل أسبوع للقاء في أحد مطاعم الأسماك بطريق المدينة المنوّرة، فيما يسمونه بالثلوثية، وقبل عدة أيام اتفقوا أن يسموا أنفسهم مجموعة "أصدقاء الزمن الجميل"، وقد كان اللقاء فرصة لهم لسرد قصص الماضي الجميل ومعرفة أحوال كل منهم والاتفاق على التواصل والالتقاء ببعضهم نهاية كل شهر.