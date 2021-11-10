درة تودع جدتها بكلمات مؤثرة: «كنت أحب أن أقول لك وداعًا»

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أعلنت الفنانة درة وفاة جدتها منذ ساعات مودعة إياها بكلمات مؤثرة.

وقالت عبر صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»: «كم تمنيت أن أراك وأتأمل في وجهك الجميل على الرغم من الوقت والتجاعيد على وجهك، كنت أرغب في ضمك بين ذراعي حتى للمرة الأخيرة، والاستماع إلى كلماتك الطيبة والمحبة.. آخر مرة أمي صوفي، أنا لا أصدق ذلك! اعتقدت أنك خالدة، تمامًا مثل جمالك».

وأضافت: «كنت أحب أن أسمعك تعزفين على البيانو على طريقتك للمرة الأخيرة.. كنت أحب أن أقول لك وداعًا وأرى ابتسامتك الجميلة حتى ولو لمرة أخيرة. أحبك وأنا حزينة للغاية.. مع السلامة جدتي، رحمك الله».

تطل الفنانة في أحدث أعمالها الفنية قريبًا، حيث تشارك في فيلم «الكاهن»، من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبولبن، من بطولة حسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان وإياد نصار وفتحي عبدالوهاب، وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والتشويق.